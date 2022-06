Ciboure part en livre ! La bibliomobile, 16 juillet 2022, .

Ciboure part en livre ! La bibliomobile



2022-07-16 – 2022-07-16

EUR 0 0 Créons ensemble avec Mickaël El Fathi ! A la fois auteur, illustrateur et voyageur, Mickael El Fathi vous propose de créer une œuvre à plusieurs mains, à partir de collages et de coloriages. L’auteur a à son actif une

douzaine d’albums jeunesse qui ont pour thème la relation avec l’autre, l’environnement et le voyage ou encore le rêve et la poésie.

Tout public – Accès libre

