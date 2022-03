Ciboure part en livre ! 5ème édition Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Ciboure part en livre ! 5ème édition Ciboure, 29 juin 2022, Ciboure. Ciboure part en livre ! 5ème édition Rue Joseph Iturriza Ithurri Baita Ciboure

2022-06-29 – 2022-06-29 Rue Joseph Iturriza Ithurri Baita

Ciboure Pyrénées-Atlantiques Partir en livre est une manifestation nationale, gratuite et populaire : c’est la fête du livre jeunesse, qui a été mise en place par le ministère de la culture, et déployée sur toute la France. Partir en livre est une manifestation nationale, gratuite et populaire : c’est la fête du livre jeunesse, qui a été mise en place par le ministère de la culture, et déployée sur toute la France. Partir en livre est une manifestation nationale, gratuite et populaire : c’est la fête du livre jeunesse, qui a été mise en place par le ministère de la culture, et déployée sur toute la France. Rue Joseph Iturriza Ithurri Baita Ciboure

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Ciboure Adresse Rue Joseph Iturriza Ithurri Baita Ville Ciboure lieuville Rue Joseph Iturriza Ithurri Baita Ciboure Departement Pyrénées-Atlantiques

Ciboure Ciboure Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ciboure/

Ciboure part en livre ! 5ème édition Ciboure 2022-06-29 was last modified: by Ciboure part en livre ! 5ème édition Ciboure Ciboure 29 juin 2022 Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Ciboure Pyrénées-Atlantiques