Anim'lecture de la Médiathèque Médiathèque François Rospide Ciboure

Mardi 5 décembre, 17h30

https://billetterie-ciboure.mapado.com/event/267212-animlecture-en-francais-irakurkertanimazioa-frantsesez Evadez-vous avec les lectures de Lulu la Bouquineuse : une chouette manière de découvrir la littérature jeunesse et de passer un bon moment en famille.

Les lectures seront suivies d’un atelier créatif. Dès 5 ans, en français.

Médiathèque François Rospide 23 bis Avenue François Mitterrand 64500 Ciboure

Inscription conseillée.

