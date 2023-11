Conférence sur le bertsularisme – Bertsolaritzari buruzko hitzaldia Médiathèque François Rospide Ciboure, 23 novembre 2023T 19:00, Ciboure.

Conférence sur le bertsularisme – Bertsolaritzari buruzko hitzaldia Médiathèque François Rospide Ciboure Jeudi 23 novembre, 19h00

(FR) Le bertsularisme sera à l’honneur tout le mois de novembre grâce à un partenariat avec l’association Bertsularien Lagunak !

Venez partager un beau moment à la médiathèque le jeudi 23 novembre dès 19h, en présence des bertsulari Miren Artetxe et Amets Arzallus et de la graphiste Marga Berra. Ils aborderont avec nous l’histoire du bertsolarisme et la place des femmes dans cette discipline. Et la soirée se conclura autour d’un verre et d’un bertso saioa !

—

(EUS) Bertsularien Lagunak elkartearekin partaidetzan izanen gira bertsolaritzari omenaldia emateko azaroa osoan!

Mediatekara etorri azaroaren 23an, ostegunez, 19:00etatik aurrera une eder bat partekatzeko Miren Artetxe eta Amets Arzallus bertsolariekin eta Marga Berra diseinatzailearekin. Haien artean eta gurekin batera bertsolaritzaren historiaz eta emakumeek diziplina honetan izan duten lekuaz arituko dira. Jardunaldiaren amaieran trago bat edango dugu bertso saio batez goxatuz!

Médiathèque François Rospide 23 bis Avenue François Mitterrand 64500 Ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques