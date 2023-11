Atelier de création d’un jeu de société – Fronton municipal Ciboure, 20 décembre 2023T 14:00, Ciboure.

https://billetterie-ciboure.mapado.com/event/289663-atelier-de-creation-dun-jeu-de-societe-mahai-joko-bat-sortzeko-tailerra

Cette année pour Noël, ce sont les jeux qui sont mis à l’honneur ! Et à cette occasion, venez fabriquer votre propre jeu de société. « Serpents et échelles » ou le jeu de l’échelle est un jeu de société populaire consistant à déplacer son jeton un plateau de jeu constitué de cases avec un dé en espérant monter les échelles et éviter de trébucher sur les serpents.

Fronton municipal place du fronton , 64500 CIBOURE Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques