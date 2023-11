La bibliomobile s’invite au marché dominical Fronton municipal Ciboure, 17 décembre 2023T 10:00, Ciboure.

La bibliomobile revient en cette fin d’année pour venir partager un moment de littérature et de convivialité. Dimanche 17 décembre, 10h00 1

Dimanche 17 décembre, sous le chapiteau de La Fabrique Affamée, un espace détente et lecture vous sera totalement dédié. Toute la matinée, installez-vous confortablement pour lire ou écouter des histoires. Adultes, enfants et familles sont les bienvenus !

Et à 11h, rassemblons-nous autour d’un raconte-tapis pour rêver à des histoires incroyables en français et en basque. Avec Geneviève et Anne des Contes en balade.

Tout public, en français et en basque.

Inscription conseillée.

Fronton municipal place du fronton , 64500 CIBOURE Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques