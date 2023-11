Atelier Sapins de Noël à pomponner – Eguberriko izaiak apaintzeko tailerra Fronton municipal Ciboure Catégories d’Évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques Atelier Sapins de Noël à pomponner – Eguberriko izaiak apaintzeko tailerra Fronton municipal Ciboure, 13 décembre 2023T 10:30, Ciboure. Atelier Sapins de Noël à pomponner – Eguberriko izaiak apaintzeko tailerra Fronton municipal Ciboure Mercredi 13 décembre, 10h30 Les tous petits pourront eux aussi participer, en s’amusant, à la décoration de Noël de la maison. Venez pomponner avec eux de petits sapins de Noël ! Mercredi 13 décembre, 10h30 1

Fronton municipal place du fronton , 64500 CIBOURE

