Lectures autour de la mer de Marc Roger Fronton municipal Ciboure, 10 décembre 2023T 11:00, Ciboure.

Lectures autour de la mer de Marc Roger Fronton municipal Ciboure Dimanche 10 décembre, 11h00

Des lectures aux couleurs de l’océan pour un moment convivial autour du patrimoine maritime. Dimanche 10 décembre, 11h00 1

https://billetterie-ciboure.mapado.com/event/289600-lectures-autour-de-la-mer-itsasoari-buruzko-irakurketak

« Lecture et Littoral » est un voyage à pied, de lectures itinérantes, qui, durant un an, de ville portuaire en ville portuaire, propose d’évoquer le monde marin et balnéaire, ses richesses, ses beautés et ses périls, ses enjeux écologiques, économiques, culturels et touristiques.

Depuis le 21 janvier, Marc Roger, lecteur public, parcourt le littoral et partage souvenirs d’enfance, légendes de pirates et autres naufrageurs, voyages aux confins d’illustres navigateurs…

Avant d’arriver à bon port le 16 décembre à Hendaye, il s’arrêtera à Ciboure pour proposer une matinée de récits autour de la mer.

Public familial, en français.

Sur inscription.

Fronton municipal place du fronton , 64500 CIBOURE Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques