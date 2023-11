Soirée « Fais-moi peur » avec Les histoires de Julie Fronton municipal Ciboure, 9 décembre 2023T 19:00, Ciboure.

Soirée « Fais-moi peur » avec Les histoires de Julie Fronton municipal Ciboure Samedi 9 décembre, 19h00

Une soirée de frissons sous le chapiteau de la place du fronton.

https://billetterie-ciboure.mapado.com/event/289593-soiree-fais-moi-peur-gaualdia

Dans l’ambiance tamisée du chapiteau de La Fabrique Affamée, nous vous invitons à venir partager vos plus belles histoires d’horreur !

Zombies, sorcières, fantômes et vampires en tous genres, nous vous donnons rendez-vous pour un moment de frisson assuré…

Venez trembler au rythme d’histoires effrayantes et drôles, avec la participation des Histoires de Julie.

Dès 10 ans, en français.

Sur inscription.

Fronton municipal place du fronton , 64500 CIBOURE Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques