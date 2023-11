Lecture contée avec Maddi Zubeldia Fronton municipal Ciboure Catégories d’Évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques Lecture contée avec Maddi Zubeldia Fronton municipal Ciboure, 9 décembre 2023T 15:00, Ciboure. Lecture contée avec Maddi Zubeldia Fronton municipal Ciboure Samedi 9 décembre, 15h00 Une version basque du conte « La chaise bleue » sous le chapiteau de la place du fronton. Samedi 9 décembre, 15h00 1

https://billetterie-ciboure.mapado.com/event/289586-irakurketa-kontatua-maddi-zubeldiarekin-lecture-contee-en-euskara « Ce jour-là, Escarbille et Chaboudo se promenaient dans le désert. Et dans le désert, il n’y avait rien. Rien, sauf…une tache bleue, au loin. Ils s’approchèrent : c’était une chaise. C’est fou ce qu’on peut faire avec une chaise bleue. »

Maddi Zubeldia vous invite sous le chapiteau de La Fabrique Affamée pour une version en euskara du conte « La chaise bleue » de Claude Boujon. Dès 5 ans, en basque.

Sur inscription.

Dès 5 ans, en basque.

