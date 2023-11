Ateliers de confection de couronnes de Noël Fronton municipal Ciboure Catégories d’Évènement: Ciboure

https://desk.mapado.com/events/1171481/prices Adepte de l’upcycling, Marie, alias Manana Brodway, vous aide à confectionner une couronne de Noël unique et originale.

N’hésitez pas à amener vos anciennes décorations de Noël pour leur donner une seconde vie ! Chapiteau place du fronton

Tout public

En français

Chapiteau place du fronton

Tout public

En français

Sur inscription

Fronton municipal
place du fronton, 64500 CIBOURE
Ciboure
Pyrénées-Atlantiques

Mercredi 6 décembre 2023, 15h30

