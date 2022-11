C’est Noël à Ciboure – Spectacle Les Tambours de Feu Fronton, 64500 Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

C'est Noël à Ciboure – Spectacle Les Tambours de Feu
Lundi 19 décembre, 18h30
Gratuit

Un spectacle urbain qui mêle avec finesse musique, pyrotechnie et effets spéciaux. Le temps d’une soirée, les rues de Ciboure vont vibrer et s’illuminer au rythme d’Aker, le diable de l’Akelarre, et de sa suite de percussionnistes.

Le feu primitif des artifices et les rythmes démoniaques vous entraîneront dans une fête endiablée, dans une transe des temps anciens.

