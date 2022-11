C’est Noël à Ciboure – Concert du Trio Dakoté Fronton, 64500 Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

C’est Noël à Ciboure – Concert du Trio Dakoté Fronton, 64500 Ciboure, 18 décembre 2022 12:00, Ciboure. Dimanche 18 décembre, 12h00 Sur place Gratuit https://billetterie-ciboure.mapado.com/, animations@mairiedeciboure.com, 0610754561

Les trois compères du Trio Dakoté nous font le plaisir de revenir à Ciboure pour vous faire voyager sur les rives du Mississipi ! Les trois compères du Trio Dakoté nous font le plaisir de revenir à Ciboure pour vous faire voyager sur les rives du Mississipi ! Profitez de votre marché dominical pour vous arrêter sur la place du fronton et écouter leur répertoire alliant les plus grands standards de la Nouvelle Orléans à ceux du jazz manouche. Fronton, 64500 Ciboure Place du Fronton 64500 Ciboure Pyrénées-Atlantiques dimanche 18 décembre – 12h00 à 13h00

