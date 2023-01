Bal des Sortilèges Fronton, 64500 Ciboure Ciboure Catégories d’Évènement: Ciboure

Rendez-vous le samedi 28 janvier à 19h pour un Bal des sortilèges !

Rendez-vous le samedi 28 janvier à 19h pour un Bal des sortilèges ! Dès le lundi 23 janvier, la compagnie de danse Pernette posera ses valises à Ciboure. En création pour son spectacle Heyoka – La tête à l’envers, elle proposera à une classe de CE2 de l’école Marinela une immersion dans son univers artistique grâce à des ateliers de danse et d’arts plastiques.

Rendez-vous le samedi 28 janvier à 19h pour une restitution du travail des élèves et un Bal des sortilèges !

Danses à apprendre, à regarder, à vivre librement sur des rythmes évidemment endiablés, laissez-vous tenter par le Bal des sortilèges !

Spécialement conçu pour l’occasion par la compagnie Pernette, il vous propose de vivre en famille un début de soirée en mouvement, placé sous le signe de la magie et de la sorcellerie.

Vous pourrez vous enivrer d’une ronde de sorcières, goûter aux conséquences d’un filtre d’amour, découvrir une bande de jeunes novices très prometteurs, danser la recette d’une potion magique et découvrir un être fantastique oublié de tous : le Jipus Rex !

Tenue magique exigée… mais laissez votre balai à l'entrée !

