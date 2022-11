Atelier Fabrication de décoration de Noël en tissu Fronton, 64500 Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Atelier Fabrication de décoration de Noël en tissu Fronton, 64500 Ciboure, 10 décembre 2022 10:00, Ciboure. Samedi 10 décembre, 10h00 Sur place Entrée libre, sur inscription https://billetterie-ciboure.mapado.com/event/156705-atelier-de-fabrication-de-decorations-de-noel-en-tissu-oihalezko-eguberriko-apaindurak-egiteko-tailerra

Venez fabriquer vous-même anges, ou encore boules de Noël Les couturières de l’association Patch y Coud vous proposent un atelier de fabrication de décorations pour sapins de Noël en tissu. Venez fabriquer vous-même anges,sapins ou encore boules de Noël à partir de tissus de récupération. Si vous avez des morceaux de tissu dont vous ne savez que faire chez vous, c’est le moment de les sortir et d’en faire quelque chose !

Tout public | En français

Sur inscription Fronton, 64500 Ciboure Place du Fronton 64500 Ciboure Pyrénées-Atlantiques samedi 10 décembre – 10h00 à 12h00

Détails Heure : 10:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Fronton, 64500 Ciboure Adresse Place du Fronton Ville Ciboure lieuville Fronton, 64500 Ciboure Ciboure Departement Pyrénées-Atlantiques

Fronton, 64500 Ciboure Ciboure Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ciboure/

Atelier Fabrication de décoration de Noël en tissu Fronton, 64500 Ciboure 2022-12-10 was last modified: by Atelier Fabrication de décoration de Noël en tissu Fronton, 64500 Ciboure Fronton, 64500 Ciboure 10 décembre 2022 10:00 Fronton, 64500 Ciboure Ciboure

Ciboure Pyrénées-Atlantiques