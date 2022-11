Atelier de Fil et de papier Fronton, 64500 Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Atelier de Fil et de papier Fronton, 64500 Ciboure, 7 décembre 2022 18:00, Ciboure. Mercredi 7 décembre, 18h00 Sur place Entrée libre https://billetterie-ciboure.mapado.com/event/156698-atelier-de-fil-et-de-papier-hari-eta-paper-tailerra

vous pourrez sculpter et donner vie à des personnages et paysages sur le thème de Noël Venez découvrir seul ou à plusieurs la poésie de papier : à partir du papier de votre choix et de fil de kraft armé ; vous pourrez sculpter et donner vie à des personnages et paysages sur le thème de Noël. Vous pourrez ainsi décorer votre intérieur ou votre arbre de Noël avec ces créations délicates et poétiques. Fronton, 64500 Ciboure Place du Fronton 64500 Ciboure Pyrénées-Atlantiques mercredi 7 décembre – 18h00 à 19h00

Détails Heure : 18:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Fronton, 64500 Ciboure Adresse Place du Fronton Ville Ciboure lieuville Fronton, 64500 Ciboure Ciboure Departement Pyrénées-Atlantiques

Fronton, 64500 Ciboure Ciboure Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ciboure/

Atelier de Fil et de papier Fronton, 64500 Ciboure 2022-12-07 was last modified: by Atelier de Fil et de papier Fronton, 64500 Ciboure Fronton, 64500 Ciboure 7 décembre 2022 18:00 Fronton, 64500 Ciboure Ciboure

Ciboure Pyrénées-Atlantiques