Atelier de fabrication de sapins de Noël - 7 décembre 2022, Ciboure

Venez fabriquer votre sapin de Noël en bois de récup. Une solution durable, esthétique et bon marché pour décorer votre intérieur pendant les fêtes de Noël ! Vous en avez assez des aiguilles tombées au sol et vous culpabilisez de couper chaque année un jeune sapin pour le jeter quelques semaines plus tard ? Et si cette année vous passiez enfin au sapin éco-responsable ? Venez fabriquer votre sapin de Noël en bois de récup. Une solution durable, esthétique et bon marché pour décorer votre intérieur pendant les fêtes de Noël ! N'hésitez pas à emporter petits branchages ou pommes de pin si vous en avez chez vous. Tout public – Sur inscription.

