En compagnie d’Atto le petit lamina, partez à la découverte descréatures de la mythologie basque. Rendez-vous place du Fronton pour un chercheret rouve grandeur nature. En compagnie d’Atto le petit lamina, partez à la découverte descréatures de la mythologie basque. Fronton, 64500 Ciboure Place du Fronton 64500 Ciboure Pyrénées-Atlantiques lundi 19 décembre – 14h00 à 16h30

