Un spectacle qui mêle danse et théâtre pour aborder les questions de transmission et de construction de l’identité. (FR) Dans un futur proche, où l’humain a continué de polluer son environnement, Oihana vit recluse avec Lur, sa mère. A travers les siècles, les femmes de cette famille se sont transmis leurs connaissances par la danse.

Mais la transmission a cessé. Oihana n’a pas appris, elle ne comprend plus cette langue et tous les secrets qu’elle raconte. Une nuit, Oihana découvre qu’à travers le rêve, elle peut voyager.

Elle part donc à la rencontre de son passé et des femmes puissantes qui parlent cette langue mystérieuse.

Un spectacle qui mêle danse et théâtre pour aborder les questions de transmission et de construction de l’identité.

(EU) Hilabete baten buruan zuzen, plazer handiz errezibituko dugu Itzuli konpainia « Oihana » ikusgarriarekin Ziburuko erabilera anitzeko gelan.

Etorkizun laburrean, jendeak ingurumena kutsatzen segitzen du, Oihana hetsirik bizi da bere amarekin Lur izenekoa. Mendez mende, familia honen emazteek dantzaren bidez transmititu dituzte ezagutzak.

Baina transmisioa gelditu da. Oihanak ez du ikasi, ez du gehiago hizkuntza hori ulertzen eta honek kontatzen dituen sekretu guziak ezta ere. Gau batez, Oihana ohartzen da ametsen bitartez bidaiatu dezakeela.

Beraz, bere iraganaren xeka abiatzen da, baita emazte indartsuek erabiltzen duten hizkuntza misteriotsu honen bila ere.

Dantza eta antzerkia nahasten dituen ikusgarria, transmisioaren eta nortasunaren inguruko gaiak aipatuz. Espace Polyvalent Ciboure 64500 Ciboure Pyrénées-Atlantiques samedi 19 novembre – 19h00 à 20h00

