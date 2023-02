Spectacle Hut! de la compagnie éclats Espace Polyvalent, 24 mars 2023 18:00, Ciboure.

Concert-cabane pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans. Vendredi 24 mars, 18h00 1

https://billetterie-ciboure.mapado.com/event/166393-spectacle-hut

Elle chante ! Tu la vois ? La dame elle est là, juste là. Tout près de la hutte. La dame. Oh ! Plus là ! Chuuuuut ! Cachée derrière la hutte ? Je l’entends, elle chante !

Autour d’un grand tipi blanc, dans l’atmosphère rassurante d’une cabane, une artiste lyrique invite les tout-petits à une rencontre avec les sons et la voix. Tantôt jaillissante, tantôt murmurée, cette voix fabuleuse les embarque dans une aventure sensorielle atypique.

Une expérience musicale hors norme pour les enfants et leurs parents.

Espace Polyvalent Ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques

