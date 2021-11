Spectacle “3D” de la compagnie HMG Espace Polyvalent, 11 décembre 2021 18:00, Ciboure.

Samedi 11 décembre, 18h00 Sur place Gratuit sur réservation animations@mairiedeciboure.com, 0610754561

A la croisée du cirque chorégraphique, de la musique concrète et du théâtre muet, 3D est une pièce de cirque qui invite les spectateurs à un beau moment de complicité, mais aussi de drôlerie ! Enfants et adultes se retrouvent autour de la piste et découvrent un agrès très particulier, une sorte de bascule que l’acrobate tente d’apprivoiser, avec laquelle il s’amuse et s’engage dans une drôle de danse acrobatique. Le musicien n’est pas en reste car il enregistre les frottements, les chuchotements, les rires et en extrait une bande son insolite ! Un spectacle à voir absolument !!

Durée : 40 minutes

Public : Dès 5 ans

Tarifs : Gratuit sur réservation et présentation d’un passe sanitaire valide (+ de 12 ans)

3D emanaldiak zirku koreografikoa, musika konkretua eta antzerki mutua biltzen ditu. Zirku ikusgarri horrek ikusleak konplizitate eta irri momentu eder bat bizitzera deitzen ditu! Haurrak eta helduak pistaren inguruan bilduko dira, eta aparatu zinez berezia ikusiko dute erdian: kulunka gisako bat, akrobatak mantsotu nahi duena; tramankulu horrekin jostatuko da, eta dantza akrobatiko bitxian sartuko da. Musikariak ere ukanen du zer egin, karraskak, xuxurlak eta irriak bilduko baititu, soinu banda harrigarria sortzeko! Ikusgarri ezin galdua!!

Iraupena : 40 minutu

Publikoa : 5 urtetik goiti

Prezioa : Dohainik, erreserbatze eta osasun pasa (12 urte eta +) beharrezkoak

Espace Polyvalent 64500 Ciboure 64500 Ciboure Pyrénées-Atlantiques

samedi 11 décembre – 18h00 à 18h40