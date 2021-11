Rap freestyle Espace Polyvalent, 3 décembre 2021 20:30, Ciboure.

Vendredi 3 décembre, 20h30 Sur place Entrée libre animations@mairiedeciboure.com, 0610754561

Pour clôturer en beauté et en musique Euskararen Urtaroa, rejoignez-nous à l’espace polyvalent pour une session improvisée de rap freestyle

Euskararen Urtaroa bikain bukatzeko, baliatze anitzeko gelarat hurbildu freestyle rap saioa entzuterat, Iñaki Viñaspre, Haritz Cadaval, Egoitz Zelaia, Odei Barroso raplariekin eta baita ere Eguren DJ-arekin !

Aurkezle batek gaiak eta ariketa desberdinak proposatuko dizkie eta gure raperoak jokoan sartuko dira hitzak inprobisatuz eta DJ-aren musika jarraituz! Arrats beroa eta erritmoz betea izanen da!!

Edariak eta jatekoa bertan

Erabilera anitzeko gelan – 13 urtetik goiti – Sartzea urririk

Pour clôturer en beauté et en musique Euskararen Urtaroa, rejoignez-nous à l’espace polyvalent pour une session improvisée de rap freestyle avec les rappeurs Iñaki Viñaspre, Haritz Cadaval, Egoitz Zelaia et Odei Barroso, et le DJ Eguren !

Un présentateur proposera aux rappeurs des thèmes et exercices, sur lesquels ils improviseront en euskara, tout en suivant la musique du DJ !

Une soirée rythmée et électrique en perspective !

Bar et restauration sur place.

Espace polyvalent – A partir de 13 ans – Entrée libre

Espace Polyvalent 64500 Ciboure 64500 Ciboure Pyrénées-Atlantiques

vendredi 3 décembre – 20h30 à 22h30