« Le Grand Bancal » – Petit Théâtre de Pain Espace polyvalent, 3 mars 2022 20:00, Ciboure.

Jeudi 3 mars, 20h00 Sur place 10 € : Tarif plein5 € : Moins de 18 ansGratuité : Moins de 12 ans, demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, étudiants et intermittents du spectacle https://bit.ly/3Arwn1p

Le Grand Bancal est un cabaret tout public et tout terrain, un grand bol d’air pour méninges. Il nous trimballe en chansons et mouvements, d’une histoire à une autre. L’émotion butine du sensible au rire et nos parts d’ombre se jouent de notre goût pour la lumière.Du son, des mots, des trognes, des bribes, les unes chassant les autres modelant ainsi une balade poétique au pays de “ce qui nous lie”.

Le Grand Bancal ikusle eta eremu guziei egokitu kabareta da; burmuina aireberritzeko parada. Kantuz mugimendu eramaten gaitu, ipuin batetik bestera. Emozioak hunkigarritasunetik irrira dantzan dabiltza, eta gure itzalek argiarenganako erakarpenari trufa egiten diote. Soinuek, hitzek, muturrek, porroskek, elkarren gibeletik, “lotzen gaituenaren herrira” garamatzan ibilaldi poetikoa moldatzen dute.

Espace polyvalent – Erabilera anitzeko gelan

Tout public – Denentzat

Espace polyvalent 64500 Ciboure 64500 Ciboure Pyrénées-Atlantiques

