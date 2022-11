Journée de mobilisation : Spectacles, défis… Espace Polyvalent Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Journée de mobilisation : Spectacles, défis… Espace Polyvalent, 3 décembre 2022 14:00, Ciboure. Samedi 3 décembre, 14h00 Sur place Entrée libre animations@mairiedeciboure.com

La ville de Ciboure et ses associations se mobilisent pour le Téléthon 2022. La ville de Ciboure et ses associations se mobilisent pour le Téléthon 2022.

Samedi 3 décembre

À l’espace polyvalent

14h-18h

Au programme :

Initiation Gym tonique,

Spectacle de danse moderne jazz et de hip hop

Démonstration de tissu aérien,

Sérénade

Mutxikoak

Défi rameur

Défi trivial pursuit

Vente de porcelaine peine à la main

Et pour les gourmands vente de gâteaux fait maison. Associations et partenaires 2022

Break’in Studio

Ciboure Porcelaine

Estudiantina

Jakintza

Patch’y coud

Temps Danciel

Trois Mâts basque

Vol’arte

Ziburu Donibane Gym Leclerc Urrugne Espace Polyvalent 64500 Ciboure 64500 Ciboure Pyrénées-Atlantiques samedi 3 décembre – 14h00 à 18h00

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Espace Polyvalent Adresse 64500 Ciboure Ville Ciboure lieuville Espace Polyvalent Ciboure Departement Pyrénées-Atlantiques

Espace Polyvalent Ciboure Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ciboure/

Journée de mobilisation : Spectacles, défis… Espace Polyvalent 2022-12-03 was last modified: by Journée de mobilisation : Spectacles, défis… Espace Polyvalent Espace Polyvalent 3 décembre 2022 14:00 Espace Polyvalent Ciboure

Ciboure Pyrénées-Atlantiques