Ciboure Espace Polyvalent Ciboure, Pyrénées-Atlantiques EiTBren “Herri Txiki, Infernu Handi” emankizunaren grabaketa publikoa Espace Polyvalent Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

EiTBren “Herri Txiki, Infernu Handi” emankizunaren grabaketa publikoa Espace Polyvalent, 24 novembre 2021 20:00, Ciboure. Mercredi 24 novembre, 20h00 Sur place Gratuit sur réservation animations@mairiedeciboure.com, 0610754561 EiTBren “Herri Txiki, Infernu Handi” emankizunaren grabaketa publikoa Euskal Herrian kultu bilakatu den emankizunaren 8. denboraldia hasi da. Ipar zein Hego Euskal Herriko 175 herritan ibili ondotik, gure hiriaren aldi da bere egunerokotasuna salatzea ziburutar batzuekin eramandako elkarrizketen bitartez, leku batzuen bisitaren bitartez, bai eta Mikel Pagadi eta Zuhaitz Gurrutxaga aurkezleen umorez eta zirtoz beteriko bakarrizketa eta bertsuen bitartez ere!

Iraupena : 2h

Publikoa : 16 urtetik goiti (Euskaraz)

Prezioa : Dohainik, erreserbatze eta osasun pasa (12 urte eta +) beharrezkoak

———————————————————————————————–

Voilà déjà la 8ème saison qui commence pour l’émission de divertissement devenue culte en Euskal Herri. Après avoir visité plus de 175 communes tant au Pays Basque Nord que Sud, c’est au tour de notre ville de dévoiler son quotidien au travers de différents entretiens avec des ziburutars entremêlés de visites des lieux ainsi que de monologues et bertsu des 2 présentateurs, Mikel Pagadi et Zuhaitz Gurrutxaga, qui ne manquent ni d’humour ni de répartie.

Éclats de rires assurés !

Durée : 2h

Public : A partir de 16 ans (en basque)

Tarifs : Gratuit sur réservation et présentation d’un passe sanitaire valide (+ de 12 ans) Espace Polyvalent 64500 Ciboure 64500 Ciboure Pyrénées-Atlantiques mercredi 24 novembre – 20h00 à 22h00

Détails Heure : 20:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Espace Polyvalent Adresse 64500 Ciboure Ville Ciboure Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville Espace Polyvalent Ciboure