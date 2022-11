C’est Noël à Ciboure – Spectacle O! Espace Polyvalent Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

C’est Noël à Ciboure – Spectacle O! Espace Polyvalent, 9 décembre 2022 19:30, Ciboure. Vendredi 9 décembre, 19h30 Sur place Gratuit https://billetterie-ciboure.mapado.com/event/154688-spectacle-o-de-la-compagnie-elirale-senpereko-elirale-konpainiaren-o-ikusgarria, 0610754561, animations@mairiedeciboure.com

Un voyage sensoriel entre les abysses maritimes et le ciel étoilé. Glissez-vous sous le dôme de la compagnie Elirale pour une expérience unique et onirique en compagnie du danseur Oihan Indart. Laissez-vous entraîner et émerveiller par sa délicate et poétique chorégraphie, entre ombres et lumières, accompagnée par des chants en langue basque.

Un voyage sensoriel entre les abysses maritimes et le ciel étoilé. Espace Polyvalent Ciboure 64500 Ciboure Pyrénées-Atlantiques vendredi 9 décembre – 19h30 à 20h10

Détails Heure : 19:30 - 20:10 Catégories d’évènement: Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Espace Polyvalent Adresse Ciboure Ville Ciboure lieuville Espace Polyvalent Ciboure Departement Pyrénées-Atlantiques

Espace Polyvalent Ciboure Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ciboure/

C’est Noël à Ciboure – Spectacle O! Espace Polyvalent 2022-12-09 was last modified: by C’est Noël à Ciboure – Spectacle O! Espace Polyvalent Espace Polyvalent 9 décembre 2022 19:30 Espace Polyvalent Ciboure

Ciboure Pyrénées-Atlantiques