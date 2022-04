Atzerrian Lurra Garratz Espace Polyvalent Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Atzerrian Lurra Garratz Espace Polyvalent, 13 mai 2022 20:00, Ciboure. Vendredi 13 mai, 20h00 Sur place 10€ / 5€ ( moins de 18 ans) https://bit.ly/35huEAB « Atzerrian Lurra Garratz » ikustera gomitatzen zaitu Artedrama / Huts Teatroa konpainiak… Heldu den maiatzaren 13an ostiralarekin, Euskal Kultur Erakundearen partaidetzarekin, urteko 2. ikuskizuna emanen dugu.

« Atzerrian Lurra Garratz » ikustera gomitatzen zaitu Artedrama / Huts Teatroa konpainiak, euskarazko sorkuntza horrek migrazioaren eta Euskal Herriko biztanleei buruzko migratzaileek duten ikuspegiaren gaiak aipatzen ditu.

Antzerki lanean, Aurora Morak, pertsonaiak, bere instalazio artistikoari azken ikutuak ematen ari denean, bere bizitza betirako aldatuko duen deia jasotzen du. Posible al da gurea ez den lur batean sustraitzea? Posible al da familia eta aberriaren zamaz egiazki libratzea? Eta, gau batean, gure bizitzaren norabidea erabaki behar bagenu?

Maiatzak 13 ostiralez 20:00etan Ziburuko erabilera anitzeko gelan

Lekuak erreserbatzeko: https://bit.ly/35huEAB Le vendredi 13 mai prochain, nous accueillons le 2ème spectacle de l’année en partenariat avec l’Institut Culturel Basque.

La compagnie Artedrama / Huts Teatroa vous invite à découvrir « Atzerrian Lurra Garratz », une création en langue basque qui aborde la question de l’immigration et du regard que les migrants portent sur les habitants du Pays Basque.

Dans cette pièce, alors qu’elle peaufine les derniers détails de son installation artistique, le personnage, Aurora Mora, reçoit un appel téléphonique qui changera sa vie à jamais. Est-il possible de s’attacher à un lieu qui ne soit pas le nôtre ? Pouvons-nous véritablement nous défaire du poids de notre famille et de notre pays ? Et si, en une seule nuit, nous devions décider du sens à donner à notre vie ?

Vendredi 13 mai à 20h à l’espace polyvalent de Ciboure

Pour réserver vos billets : https://bit.ly/35huEAB Espace Polyvalent 64500 Ciboure 64500 Ciboure Pyrénées-Atlantiques vendredi 13 mai – 20h00 à 21h00

