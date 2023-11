Spectacle Block Espace Polyvalent Ciboure, 16 décembre 2023T 16:00, Ciboure.

Spectacle Block Espace Polyvalent Ciboure Samedi 16 décembre, 16h00

C’est l’histoire de boîtes à meuh, les blocks, qui émettent de drôles de bruits et d’une femme-orchestre, tailleur strict et casque sur la tête, qui voudrait bien en garder le contrôle. Samedi 16 décembre, 16h00 1

https://billetterie-ciboure.mapado.com/event/289572-spectacle-block-ikusgarria

Mais c’est sans compter sur la révolte des blocks qui cherchent à s’émanciper dans une grande symphonie faite de klaxon, sirène et autres bruits de chantier…

La comédienne et marionnettiste Céline Garnavault tente alors de jongler avec l’imprévu de ces objets sonores indisciplinés. Et qu’importe qu’elle perde pied, que sa tenue se relâche et que le désordre prenne le pas… N’est-ce pas ainsi qu’elle gagne en humanité ? Un ballet sonore immersif, virevoltant et hilarant !

Espace Polyvalent 64500 Ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques