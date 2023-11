Spectacle Tricot Espace Polyvalent Ciboure, 8 décembre 2023T 19:30, Ciboure.

Spectacle Tricot Espace Polyvalent Ciboure Vendredi 8 décembre, 19h30

Un spectacle beau, étonnant et impressionnant qui s’adresse à toute la famille. Vendredi 8 décembre, 19h30 1

https://billetterie-ciboure.mapado.com/event/289565-spectacle-tricot-ikusgarria

Avec ce spectacle, les jumeaux Théo et Lucas Enriquez nous plongent dans leur intimité avec humour et joie. Les deux frères se retrouvent dans un espace clos qui va les bousculer et les obliger à trouver des solutions pour garder l’harmonie. Ces acrobates épatants nous plongent au coeur de leur relation, celle qui lie deux frères qui se connaissent par coeur, s’amusent, se chamaillent dansent ensemble et partagent le même amour de la scène !

Médaillés d’argent au 41e Festival Mondial du Cirque de Demain, ils renouvellent une pratique ancestrale du cirque : les jeux icariens.

Espace Polyvalent 64500 Ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques