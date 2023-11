Soirée festive autour du bertsularisme – Bertsolaritza inguruko besta-gaualdia Espace Polyvalent Ciboure, 1 décembre 2023T 18:30, Ciboure.

https://billetterie-ciboure.mapado.com/event/269712-euskararen-urtaroa-soiree-festive-autour-du-bertsu

(FR) Depuis le 18 septembre, une classe de chaque école de Ciboure s’initie au bertsularisme en compagnie d’Irati, enseignante de l’association Bertsularien Lagunak.

Le vendredi 1er décembre à 18h30, ils se produiront sur la scène de l’espace polyvalent et dévoileront le fruit de leur travail, en compagnie de musiciens et de bertsolari confirmés.

La soirée se poursuivra en compagnie de Ni Banna, groupe de musique folk irlandaise ziburutar, et des associations de parents d’élèves des trois écoles qui proposeront une buvette et de la petite restauration.

On vous attend nombreux.ses pour une soirée musicale et conviviale !

—

(EUS) Irailaren 18tik goiti, Iratik, Bertsolarien Lagunak elkarteko erakasle bat, bertsolaritzaren lehen irakaspenak ematen dizkio Ziburuko ikastetxe bakoitzako klase bati.

Abenduaren 1ean, ostiralez, 18:30ean, erabilera anitzeko gelako agertokian egindako lanaren fruituak erakutsiko dute, musikari eta bertsolari konfirmatuekin.

Jarraitzeko, Ni Banna-k, Ziburuko folk irlandes taldea, alaituko du gaua eta hiru ikastetxeko burasoen elkarteek ostatu bat eta janaria proposatuko dizkizuete.

Nunbre handian etorri lagunarteko gau musikal honetara!

Espace Polyvalent 64500 Ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques