Sortie de résidence de la compagnie Urdin Espace polyvalent Ciboure, 27 octobre 2023 19:00, Ciboure.

https://billetterie-ciboure.mapado.com/event/269705-cie-urdin-sortie-de-residence-de-creation-sorkuntza-egonaldi-ateratze-publikoa

Soutenue par la Communauté d’Agglomération Pays Basque et le Théâtre des Chimères, la compagnie travaillera sur son futur spectacle, « Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin ».

Ce spectacle est le témoignage d’une femme de marin qui attend. Devant la mer, nous attendrons avec elle, et nous partagerons ses divagations, ses engagements et ses solitudes, bercé·e·s par le ressac.

Une présentation d’une étape de travail sera organisée le vendredi 27 octobre à 19h.

Espace polyvalent 64500 Ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques