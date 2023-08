Forum des associations de Ciboure Espace Polyvalent Ciboure, 9 septembre 2023 10:00, Ciboure.

Le forum des associations de Ciboure se déroulera le samedi 9 septembre, de 10h à 17h, à l’espace polyvalent. Samedi 9 septembre, 10h00 1

Toute la journée sera rythmée par les démonstrations des associations ; en supplément, de 10h à midi, les clubs sportifs proposeront des activités et des initiations ludiques et gratuites, à la plaine des sports (face à l’espace polyvalent).

Plus de 60 associations sportives, culturelles, sociales du territoire seront sur place pour présenter leurs activités et prendre les inscriptions.

Venez nombreuses et nombreux !

Espace Polyvalent 64500 Ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques