Ciboure part en livre – Ziburu hartu liburu ! Ciboure: Mairie Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Ciboure part en livre – Ziburu hartu liburu ! Ciboure: Mairie, 29 juin 2022 14:45, Ciboure. Mercredi 29 juin, 14h45 Sur place Gratuit https://www.facebook.com/cultureciboure, animations@mairiedeciboure.com, 0610754561 Chaque année, la programmation de Ciboure part en livre – Ziburu hartu liburu ! s’étoffe, et 2022 ne fait pas exception à la règle ! Chaque année, la programmation de Ciboure part en livre – Ziburu hartu liburu ! s’étoffe, et 2022 ne fait pas exception à la règle ! Cette année, la programmation s’étale de nouveau sur un mois entier, avec des rencontres d’auteurs, des balades contées, des jeux de piste littéraires… La fête du livre jeunesse sera également marquée par le retour de la Bibliomobile dans les quartiers. Quant à l’ouverture, le 29 juin, direction Ithurri Baïta, qui ouvre ses portes au public pour des siestes musicales !

Pour l’occasion, les lauréates du Prix de la ville de Ciboure de l’Académie Ravel 2021, Marie-Astrid Hulot et Riina Homma, au piano et au violon, accompagnent le Chant des Histoires en alternant lecture et musique classique dans un cadre exceptionnel. Et le 23 juillet, un concert de magie mentale viendra clôturer ce mois dédié à la littérature jeunesse, avec la compagnie Raoul Lambert, qui, grâce au personnage de Raoul Lambert, crooner/looser presque-digitateur, vous entraînera dans le monde de l’imposture, où rêve et réalité se confondront. Ciboure: Mairie 14 place Camille Jullian, 64500 Ciboure 64500 Ciboure Pyrénées-Atlantiques mercredi 29 juin – 14h45 à 21h00

Détails Heure : 14:45 - 21:00 Catégories d’évènement: Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Ciboure: Mairie Adresse 14 place Camille Jullian, 64500 Ciboure Ville Ciboure lieuville Ciboure: Mairie Ciboure Departement Pyrénées-Atlantiques

Ciboure: Mairie Ciboure Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ciboure/

Ciboure part en livre – Ziburu hartu liburu ! Ciboure: Mairie 2022-06-29 was last modified: by Ciboure part en livre – Ziburu hartu liburu ! Ciboure: Mairie Ciboure: Mairie 29 juin 2022 14:45 Ciboure Ciboure: Mairie Ciboure

Ciboure Pyrénées-Atlantiques