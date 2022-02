Atelier « Les toxiques à la maison : comment s’en protéger » Ciboure: Mairie, 12 mars 2022 15:30, Ciboure.

Samedi 12 mars, 15h30 Sur place gratuit https://cpie-littoral-basque.eu/agenda/740-atelier_les_toxiques_a_la_maison_comment_s_en_proteger_

Venez participer à cet atelier pédagogique et ludique animé par une Chargée de mission du CPIE littoral basque avec fabrication d’un produit d’entretien et d’un produit cosmétique à ramener chez vous.

Les produits d’entretien, cosmétiques et d’hygiène que nous utilisons au quotidien ont un impact direct sur notre santé et l’environnement. Les listes d’ingrédients, pictogrammes et labels sont souvent indéchiffrables pour les non-initiés.

Alors, comment s’y retrouver? Pourquoi ne pas revenir à des produits plus naturels meilleurs pour la santé et l’environnement, fabriqués à partir d’ingrédients simples et peu onéreux?

Venez participer à cet atelier pédagogique et ludique animé par une Chargée de mission du CPIE littoral basque avec fabrication d’un produit d’entretien et d’un produit cosmétique à ramener chez vous.”

—————————

Atelier gratuit, Tout public

Date : samedi 12 mars 15h-17h

Lieu: Mairie, Ciboure

Pass sanitaire obligatoire

Inscription obligatoire auprès du CPIE littoral basque:

05-59-74-16-18

lelicetche@hendaye.com

[https://cpie-littoral-basque.eu/agenda/740-atelier_les_toxiques_a_la_maison_comment_s_en_proteger](https://cpie-littoral-basque.eu/agenda/740-atelier_les_toxiques_a_la_maison_comment_s_en_proteger)_

Ciboure: Mairie 14 place Camille Jullian, 64500 Ciboure 64500 Ciboure Pyrénées-Atlantiques

samedi 12 mars – 15h30 à 17h00