Exposition éphémère : la Grande Lessive CIAS Figeac, 19 octobre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Exposition artistique éphémère et intergénérationnelle conçue à partir de réalisations plastiques suspendues à des fils tendus au moyen de pinces à linge dans le jardin du CIAS.

Organisé par le CIAS en partenariat avec ses structures t ses assistantes maternelle, l’école Jean Moulin et l’EHPAD Ortabadial..

2023-10-19 16:30:00 fin : 2023-10-19 18:30:00. EUR.

CIAS Jardin du CIAS

Figeac 46100 Lot Occitanie



An ephemeral, intergenerational art exhibition based on plastic creations suspended from wires strung with clothespins in the CIAS garden.

Organized by the CIAS in partnership with its structures and nursery assistants, the Jean Moulin school and the EHPAD Ortabadial.

Una exposición de arte efímero e intergeneracional basada en creaciones de plástico colgadas de cables con pinzas de la ropa en el jardín del CIAS.

Organizada por el CIAS en colaboración con sus estructuras y sus auxiliares de guardería, la escuela Jean Moulin y el EHPAD Ortabadial.

Eine vergängliche und generationenübergreifende Kunstausstellung, die aus plastischen Realisierungen besteht, die an Fäden aufgehängt sind, die mithilfe von Wäscheklammern im Garten des CIAS gespannt werden.

Organisiert vom CIAS in Zusammenarbeit mit seinen Einrichtungen, den Kindergärtnerinnen, der Schule Jean Moulin und dem Seniorenheim Ortabadial.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT Figeac