Semaine Petite Enfance CIAS du Grand Figeac, 15 avril 2023, Figeac. Semaine Petite Enfance 15 – 20 avril CIAS du Grand Figeac La semaine de la petite enfance se tiendra au CIAS du Grand Figeac du 15 au 21 avril.

Le samedi 15 avril, le Cias du Grand-figeac, en partenariat avec ses structures et les Assistants Maternels, vous ouvrira ses portes pour un moment « POP » lors de cette matinée récréative !!

Des animations auront lieu, dans la semaine, dans les structures du Grand Figeac, au profit des enfants.

Des soirées parentalité se derouleront le mardi 18 avril à Lacapelle Marival sur le thème des troubles de l’oralité alimentaire et le jeudi 20 avril à Figeac sur les prérequis du langage.

CIAS du Grand Figeac 8 place Vival 46100 Figeac

2023-04-15T10:00:00+02:00 – 2023-04-15T13:00:00+02:00

2023-04-20T20:00:00+02:00 – 2023-04-20T22:00:00+02:00

