Visite-Spectacle Pays d’Art de d’Histoire: « Un nouveau départ! » CIAP Les Récollets – Errekoletoak Ciboure, 27 décembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Visite-Spectacle pour découvrir les Récollets.

Participez à cette visite guidée uniques accompagnés d' »experts » qui vous feront partager leur passion pour ce lieu chargé d’histoire.

Suivez la Compagnie Des Vents et Marées pour une expérience riche d’apprentissages et de surprises ! (Tout public à partir de 8 ans).

Nombre de places limité..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 12:00:00. EUR.

CIAP Les Récollets – Errekoletoak

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Show tour of the Récollets.

Take part in this unique guided tour accompanied by « experts » who will share their passion for this place steeped in history.

Follow Compagnie Des Vents et Marées for an experience rich in learning and surprises! (All ages 8 and up).

Places are limited.

Descubra los Récollets en una visita guiada.

Participe en esta visita guiada única acompañada de « expertos » que compartirán su pasión por este lugar cargado de historia.

Siga a la Compagnie Des Vents et Marées en una experiencia llena de aprendizaje y sorpresas (A partir de 8 años).

Plazas limitadas.

Eine Führung durch die Récollets.

Nehmen Sie an dieser einzigartigen Führung teil, begleitet von « Experten », die ihre Leidenschaft für diesen geschichtsträchtigen Ort mit Ihnen teilen werden.

Folgen Sie der Compagnie Des Vents et Marées für eine Erfahrung, die reich an Lernerfahrungen und Überraschungen ist! (Alle Altersgruppen ab 8 Jahren).

Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme Pays Basque