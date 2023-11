Conférence: Les Frères Récollets de Ciboure, une histoire à redécouvrir CIAP Les Récollets – Errekoletoak Ciboure, 15 décembre 2023, Ciboure.

Après l’expulsion des frères mineurs récollets à la Révolution, l’histoire de cet ordre installé au cœur du port depuis 1611, sombre dans l’oubli.

Quatre siècles plus tard, le chantier de restauration permet de relancer la recherche sur l’histoire de ces frères.

Pierre Moracchini, docteur en histoire moderne et directeur de l’École Franciscaine de Paris et Amandine Guindet, directrice du CIAP, proposeront un nouvel éclairage sur la vie et les usages des frères récollets, en mettant en regard les pratiques franciscaines à l’époque moderne et les découvertes archéologiques du bâti..

Following the expulsion of the Récollet Friars Minor during the French Revolution, the history of this order, established in the heart of the port since 1611, sank into oblivion.

Four centuries later, the restoration project is reviving research into the history of these brothers.

Pierre Moracchini, Doctor of Modern History and Director of the Franciscan School of Paris, and Amandine Guindet, Director of the CIAP, will shed new light on the life and customs of the Récollet brothers, comparing Franciscan practices in the modern era with archaeological discoveries of the building.

Tras la expulsión de los Hermanos Menores de Récollet durante la Revolución Francesa, la historia de esta orden, establecida en el corazón del puerto desde 1611, cayó en el olvido.

Cuatro siglos después, el proyecto de restauración reaviva la investigación sobre la historia de estos hermanos.

Pierre Moracchini, doctor en Historia Moderna y director de la Escuela Franciscana de París, y Amandine Guindet, directora del CIAP, arrojarán nueva luz sobre la vida y las costumbres de los frailes recoletos, comparando las prácticas franciscanas en la época moderna con los descubrimientos arqueológicos del edificio.

Nach der Vertreibung der minderjährigen Brüder Recollets während der Revolution geriet die Geschichte dieses Ordens, der seit 1611 im Herzen des Hafens ansässig war, in Vergessenheit.

Vier Jahrhunderte später wird die Geschichte der Brüder durch die Restaurierungsarbeiten neu erforscht.

Pierre Moracchini, Doktor der modernen Geschichte und Leiter der Franziskanerschule in Paris, und Amandine Guindet, Leiterin des CIAP, werden neue Einblicke in das Leben und die Gebräuche der Rekollekten vorschlagen, indem sie die franziskanischen Praktiken in der modernen Zeit mit den archäologischen Entdeckungen der Gebäude vergleichen.

