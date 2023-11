Visite Pays d’Art et d’Histoire : Le couvent des Récollets, histoire et restauration CIAP Les Récollets – Errekoletoak Ciboure, 7 décembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

Depuis 1613, le couvent des Récollets a connu plusieurs destinations. Suivez le guide et découvrez quatre siècles d’héritages, de la chapelle aux anciens bâtiments conventuels transformés actuellement en CIAP.

Vous vous glisserez ainsi dans les pas des frères, des douaniers et autres personnages qui ont marqué l’histoire de ce site, sans oublier Louis XIV….

Sur inscription, nombre de places limité..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 12:00:00. EUR.

CIAP Les Récollets – Errekoletoak

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Since 1613, the Récollets convent has been used for a variety of purposes. Follow the guide and discover four centuries of heritage, from the chapel to the former convent buildings, now transformed into the CIAP.

You’ll follow in the footsteps of the friars, customs officers and other characters who have marked the history of this site, not forgetting Louis XIV….

Registration required, places limited.

Desde 1613, el convento de los Récollets se ha utilizado para diversos fines. Siga al guía y descubra cuatro siglos de patrimonio, desde la capilla hasta los antiguos edificios del convento, hoy transformados en el CIAP.

Siga los pasos de los frailes, aduaneros y otros personajes que han marcado la historia de este lugar, sin olvidar a Luis XIV….

Inscripción obligatoria, plazas limitadas.

Seit 1613 hat das Kloster der Récollets mehrere Bestimmungsorte gehabt. Folgen Sie dem Führer und entdecken Sie vier Jahrhunderte Vermächtnis, von der Kapelle bis zu den ehemaligen Klostergebäuden, die derzeit in ein CIAP umgewandelt wurden.

So treten Sie in die Fußstapfen der Brüder, der Zöllner und anderer Personen, die die Geschichte dieses Ortes geprägt haben, ohne Ludwig XIV. zu vergessen…..

Nach Anmeldung, begrenzte Anzahl an Plätzen.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme Pays Basque