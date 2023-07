Exposition sur l’évolution urbaine, architecturale et paysagère de Bayonne CIAP Lapurdum Bayonne, 16 septembre 2023, Bayonne.

Exposition sur l’évolution urbaine, architecturale et paysagère de Bayonne 16 et 17 septembre CIAP Lapurdum Gratuit. Entrée libre.

Poussez la porte de ce lieu dédié à la connaissance de la ville. Vous y trouverez des clés de lecture et de compréhension de l’évolution urbaine, architecturale et paysagère de Bayonne et vous pourrez entendre des évocations des patrimoines immatériels dans une magnifique cave médiévale entièrement restaurée.

CIAP Lapurdum 7 rue des gouverneurs, Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Outil de la politique patrimoniale, urbaine, culturelle et touristique de la ville de Bayonne, le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) constitue un véritable espace de rencontre et de socialisation ouvert à tous. Il est situé en plein cœur de ville, à deux pas de la cathédrale Sainte-Marie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© A. Oliviero