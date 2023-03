Créateurs Art déco : Vase de Armand Cazaux et aquarelles de Benjamin Gomez CIAP Lapurdum Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Créateurs Art déco : Vase de Armand Cazaux et aquarelles de Benjamin Gomez CIAP Lapurdum, 28 mars 2023, Bayonne. Créateurs Art déco : Vase de Armand Cazaux et aquarelles de Benjamin Gomez 28 mars – 2 avril CIAP Lapurdum L’Objet invité du CIAP

→ Du 28 mars au 30 juin

Ouvert du mardi au vendredi, de 14h à 18h, le samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Ouverture exceptionnelle dimande 2 avril, de 14h à 18h.

Chaque trimestre, le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine accueille un objet issu des établissements culturels de la ville. Au printemps 2023, un vase de 1935 est à l’honneur. Il s’agit d’une réalisation du céramiste Armand Cazaux en collaboration avec le décorateur Benjamin Gomez, pour le bâtiment des Douanes. Présentation

→ Samedi 1er, de 14h30 à 15h15 et 16h à 16h45

Autour d’un vase en céramique d’Armand Cazaux, explorez la période Art déco et les liens étroits qui existaient entre décorateurs et artisans d’art. Nombreux documents visuels à l’appui !

Avec Tiphaine Tauziat médiatrice et architect DE,

R.-V. : CIAP Lapurdum, 7 rue des Gouverneurs. Retrouvez toute la programmation des Journées Européennes des Métiers d'Art de la Ville de Bayonne : https://www.bayonne.fr/

2023-03-28T14:00:00+02:00 – 2023-03-28T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

