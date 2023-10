Visite guidée – Handi-Patrimoine, visite de l’espace patrimoine CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Visite guidée – Handi-Patrimoine, visite de l'espace patrimoine

Jeudi 26 octobre, 15h00
CIAP (Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine)
Nevers

Gratuit – à partir de 12 ans – Rendez-vous à l'espace patrimoine du Palais Ducal, Rue Sabatier (par l'Office du Tourisme) – sur inscription

A l'assaut de la ville : un guide-conférencier vous fera découvrir l'histoire de Nevers, son lien avec le fleuve Loire ou encore le riche patrimoine architectural qu'elle conserve. Une visite qui en promet d'autres…

