[Journées de l’architecture] De la terre à la brique CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Nevers, 15 octobre 2023, Nevers.

[Journées de l’architecture] De la terre à la brique Dimanche 15 octobre, 14h30, 16h00 CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Gratuit – A partir de 6 ans – Rendez-vous à l’espace patrimoine, rue Sabatier – Sur inscription (entrée par l’Office du Tourisme)

Dès la préhistoire, hommes et femmes ont cherché à s’abriter. Peu à peu, les abris naturels ont laissé la place à de véritables constructions. Du Moyen-Age à nos jours, les monuments et bâtiments de Nevers racontent cette formidable aventure des assemblages ou se tutoient pierre et terre. Des matériaux issus des ressources locales forment des appareillages qui combinent polychromie, résistance au feu et isolation. Proche de la mairie, observation d’un immeuble de rapport du XIXème siècle aux façades de pierre et de brique puis découverte des différentes utilisations de la terre à l’Espace Patrimoine au Palais ducal et assemblage de briques polychromes.

CIAP (Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine) rue sabatier, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Ville de Nevers