[Journées de l’architecture] La mosaïque, une peinture pour l’éternité Samedi 14 octobre, 14h30, 16h00 CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Gratuit – A partir de 6 ans – Rendez-vous à l’espace patrimoine, rue Sabatier (entrée par l’Office du Tourisme) – sur inscription

Des galets aux tesselles de verre, l’art musical permet aux hommes de faire image en assemblant dès l’antiquité des matériaux naturels bruts qui seront ensuite taillés et agrémentés de tesselles de verre, d’émail et de grès cérame enrichissant la palette chromatique et apportant résistance, durabilité et hygiène.

Observation d’une mosaïque à proximité du Palais ducal et assemblage d’une frise de galets à l’Espace Patrimoine.

CIAP (Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine) rue sabatier, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

architecture mosaïque

Ville de Nevers