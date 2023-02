Animation 6-12 ans – Dis, c’est fait comment une maison? CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

5€ – A partir de 6 ans – règlement uniquement par chèque ou espèces – Rendez-vous à l’espace Patrimoine du Palais Ducal – rue Sabatier

En nous promenant dans les ruelles de Nevers, nous regarderons leurs formes, leurs couleurs et nous imaginerons la vie de leurs habitants autrefois. CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) rue sabatier, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté En nous promenant dans les ruelles de Nevers, nous regarderons leurs formes, leurs couleurs et nous imaginerons la vie de leurs habitants autrefois. Puis tu pourras mettre en couleur et assembler une maquette de maison de Nevers

