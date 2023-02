Visite guidée – Joyaux baroques et classiques CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

Visite guidée – Joyaux baroques et classiques CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), 7 février 2023, Nevers. Visite guidée – Joyaux baroques et classiques Mardi 7 février, 15h00 CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine)

7€ tarif plein – Règlement uniquement par espèce ou chèque – A partir de 12 ans – Rendez-vous au CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), rue Sabatier

Le patrimoine de la ville de Nevers fait la part belle aux églises. CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) rue sabatier, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Le patrimoine de la ville de Nevers fait la part belle aux églises.

Ces édifices retracent les périodes de réforme de l’Eglise catholique à travers des architectes, plans et lithurgie, véritables marqueurs souvent difficiles à décrypter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-07T15:00:00+01:00

2023-02-07T16:30:00+01:00 Ville de Nevers

Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu CIAP (Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine) Adresse rue sabatier, 58000 Nevers Ville Nevers lieuville CIAP (Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine) Nevers Departement Nièvre

CIAP (Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine) Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Visite guidée – Joyaux baroques et classiques CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) 2023-02-07 was last modified: by Visite guidée – Joyaux baroques et classiques CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) CIAP (Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine) 7 février 2023 CIAP (Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine) Nevers Nevers

Nevers Nièvre