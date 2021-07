Marseille Le Couvent Bouches-du-Rhône, Marseille CiaoMOKA festival: Claudio Anemamé di Toro / Johnny Marre Le Couvent Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

CiaoMOKA festival: Claudio Anemamé di Toro / Johnny Marre Le Couvent, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Marseille. CiaoMOKA festival: Claudio Anemamé di Toro / Johnny Marre

Le Couvent, le jeudi 22 juillet à 18:00

CiaoMOKA , c’est bien plus qu’un festival italien ! C’est un projet développant plusieurs activités complémentaires : musique, projections, spectacles, gastronomie…. Vivez une expérience immersive et multidisciplinaire du 21 au 25 juillet 2021 dans le lieu magique du Couvent Levat ! 18h Début des festivités 18h30 [DJ SET] Claudio Anemamé di Toro – scène 2 # selecta italienne 20h30 [CONCERT] Johnny Marre – scène 1 # fanfare punk mariachi Pendant toute la soirée : [LIVE GRAFFITI] Ledda (Turin) 22h30 Fin de festivités ____________________________ ENTREE GRATUITE Une caisse de soutien sera à votre disposition sur place pour permettre à chacun.e de donner selon ses moyens et pour contribuer à équilibrer les dépenses de la première édition du festival CiaoMOKA PAF : 2 euros d’adhésion à l’Atelier Juxtapoz Le Couvent ____________________________ RESTAURATION SUR PLACE Stand de cuisine italienne by Casa Consolat & ALF

adhésion 2€

♫♫♫ Le Couvent 52 Rue Levat, 13003 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T18:00:00 2021-07-22T22:00:00

Détails Catégories d'évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille
Lieu Le Couvent Adresse 52 Rue Levat, 13003 Marseille Ville Marseille