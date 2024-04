CIAO CASANOVA DE SOLREY Montpellier, lundi 15 juillet 2024.

CIAO CASANOVA DE SOLREY Montpellier Hérault

Concert dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier.

Après les femmes adorées et sacrifiées en 2023, Solrey revient à Montpellier avec son nouvel opus Ciao Casanova ou la chute du séducteur.

Si Don Juan fut le héros de Séville, Casanova est lié pour toujours à Venise.

Séducteur, joueur, cultive hableur, écrivain, solitaire il fait partie de ces figures des Lumières pour lesquelles tout était possible mais qui confondait liberté avec libertinage, arrogance, suffisance et qui justifiaitson gout d’aventure pour déjouer les poursuites. Solrey adresse un dernier adieu sans retour à la figure de Casanova au fil d’un scénario qui, de Vivaldi à John Barry, de Stravinsky (enterré à Venise) à Nino Rota, remonte les canaux de Venise l’éternelle en compagnie des comédies italiennes qui reposent au fond de notre mémoire cinématographique figures capturées, sublimées, elles viennent se miroiter, se plonger, se déchirer et enfin se dissoudre pour disparaître à jamais dans les eaux troubles de la Sérénissime .

L’âge d’or du séducteur révolu, une nouvelle image de la femme est enfin à découvrir portée par un cinéma miroir de notre histoire. Entre pierre et bois, terre et ciel, quais et canaux, Venise est peut-être elle-même la plus séductrice de toutes les cités.

Au programme:

OPÉRA FILM POUR QUINTETTE À CORDES, HARPE ET MEZZO-SOPRANO

IGOR STRAVINSKY 1882–1971

Pulcinella

Ouverture — Serenata — Allegro assai — Presto — Tarentella

NINO ROTA 1911–1979

Il Casanova

Il Duca di Wurttemberg — Canto della Buranella — Pin Penin

Ucello Magico

The Great Mouna — O Venezia — L’intermezzo della Mantide Religiosa

WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756–1791

Don Giovanni, Le nozze di Figaro

Air du catalogue Sérénade Deh vieni alla finestra — Bisogna aver coraggio

ANTONIO VIVALDI 1678–1741

Concerto pour violoncelle en ré mineur RV 481

Larghetto

ALEXANDRE DESPLAT né en 1961

Ciao Casanova

ANTONIO VIVALDI 1678–1741

Juditha Triumphans RV 644

Armatae face et Angibus

ALEXANDRE DESPLAT né en 1961

Little Women

JOHN WILLIAMS né en 1932

Catch Me If you Can

JOHN BARRY 1933–2011

Amicalement vôtre

You Only Live Twice

WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756–1791

La Nozze de Figaro KV 492

Air de Cherubino Voi, che Sapete

Concert à 18h 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15

fin : 2024-07-15

Rue des Étuves

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

