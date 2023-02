CIAN DUCROT SUPERSONIC RECORDS, 6 mars 2023, PARIS.

CIAN DUCROT SUPERSONIC RECORDS. Un spectacle à la date du 2023-03-06 à 20:00. Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

LIVE NATION (L-R-20-7529/L-R-22-1699) PRESENTE : ce concert. CIAN DUCROT Sortie en avril, la balade du chanteur, producteur, compositeur et multi-instrumentaliste irlandais Cian Ducrot intitulée “All For You” est rapidement devenue un succès en 2022. Mis en avant par le pouvoir des fans sur la plateforme TikTok (où Cian Ducrot a plus d’1 million d’abonné.e.s et plus de 30 millions de likes) et une version duo unique avec son partenaire de tournée Ella Henderson, All For You a rapidement décollé et s’est issé dans le top40 au Royaume-Uni, escaladant même dans le top 20, plus de 22 semaines après sa sortie.Cian Ducrot declare “Toutes les semaines, nous nous disons qu’il faut rapidement passer au morceau suivant, mais toutes les semaines, le titre ne cesse de monter!”Grandissant à Passage West à cork en Irlande, Ducrot a été entouré de musique. Sa mère, qui l’a elevé après qu’ils aient quitté la maison familiale, est une musicienne Classique spécialisée dans le piano et la flute, alors que son grand frère était en train de devenir un violoniste à la naissance de Ducrot.Après un passage très remarqué à l’Oberkampf Music Festival au printemps dernier à Paris, où l’artiste a pu presenter au public français son talent, il sera de passage au Supersonic Records le 6 mars 2022! Ne manquez pas son talent et l’occasion de découvrir ses titres pop et mélancoliques en réservant vos places dès le vendredi 9 décembre à 10H sur Livenation.Fr

SUPERSONIC RECORDS PARIS 9 Rue Biscornet Paris

