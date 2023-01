Ciall agus Ceol contes irlandais Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Ciall agus Ceol contes irlandais
Manoir du Porjou, Porjou
Plestin-les-Grèves, Côtes-d'Armor
2023-02-12 17:30:00 – 2023-02-12 18:30:00

2023-02-12 17:30:00 – 2023-02-12 18:30:00

L'histoire…

En Irlande la Nature est peuplée d’esprits qui hantent chaque coin de la terre. Du fond de l’océan jusqu’en haut de la montagne ils nous guettent. Quand vient le silence on peut entendre leur musique étrange… Ils n’aiment pas la cupidité des humains. Écoutez l’histoire de ceux qui ont un jour croisé leur chemin. Il s’agit de trois contes très anciens qui évoquent les croyances liées à la Nature qui est hantée par des « esprits ». Le titre du spectacle est en gaélique et se traduit par : « Musique et Mémoire ». Les sonorités de la langue gaélique respirent à travers sa poésie et son chant qui sont accompagnés d’instruments insolites. Les contes sont joués en langue française dans ce spectacle à la fois drôle et émouvant.

Laissez-vous portés par ce voyage qui remonte le temps au pays des légendes : L'Irlande !

